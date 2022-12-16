Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин продолжится и этой ночью

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжится и этой ночью.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжится и этой ночью.

Об этом сотруднику Report , освещающему акцию, сообщили демонстранты.

Таким образом, распространяемая армянской стороной информация о том, что мирная акция завершится сегодня, не соответствует действительности. Участники заявляют, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Они отмечают, что дорога открыта для транспортировки гуманитарных грузов.

Сегодня участники акции еще раз продемонстрировали эту позицию и создали условия для перевозки на автомобилях российского миротворческого контингента по дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, как гуманитарной помощи армянам, так и грузов снабжения миротворцев.

Это в лишний раз показывает, что у Азербайджанского государства и активистов, проводящих акцию, нет проблем с мирным армянским населением.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже пятый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.