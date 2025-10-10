Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Айдын Вердиев: Биометрические системы уязвимы для кибератак

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 17:19
    Айдын Вердиев: Биометрические системы уязвимы для кибератак

    Системы биометрического контроля активно внедряются в повседневную жизнь - от персональных устройств до пропускных систем и автомобилей.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела кибербезопасности управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Айдын Вердиев на конференции CIDC-2025.

    По его словам, биометрические технологии, как и любые другие системы контроля, подвержены уязвимостям, которые могут использовать киберпреступники. "Злоумышленники способны получить доступ к чужим данным или имитировать личность другого человека. Поэтому важно применять комплексные меры защиты", - отметил Вердиев.

    Он подчеркнул необходимость дополнительных этапов идентификации при регистрации пользователей, а также внедрения мультимодальных систем, сочетающих несколько методов - отпечатки пальцев, распознавание лица, голоса, сетчатки глаза и других параметров. Это, по его словам, существенно снижает риск мошенничества.

    Вердиев добавил, что особое внимание следует уделять сертификации используемых решений и защите биометрических данных, которые должны храниться и передаваться исключительно в зашифрованном виде.

    Кроме того, регулярное обновление программного обеспечения является ключевым фактором безопасности. "Если система не способна распознать факт фальсификации данных, необходимо предусматривать несколько методов подтверждения личности - от дополнительного пароля до ID-карты. И, конечно, нельзя забывать о личной ответственности пользователей: необходимо осмотрительно относиться к публикации своих фото и видео, которые могут быть использованы для цифрового подлога", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

    Лента новостей