Айдын Вердиев: Биометрические системы уязвимы для кибератак

Системы биометрического контроля активно внедряются в повседневную жизнь - от персональных устройств до пропускных систем и автомобилей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела кибербезопасности управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Айдын Вердиев на конференции CIDC-2025.

По его словам, биометрические технологии, как и любые другие системы контроля, подвержены уязвимостям, которые могут использовать киберпреступники. "Злоумышленники способны получить доступ к чужим данным или имитировать личность другого человека. Поэтому важно применять комплексные меры защиты", - отметил Вердиев.

Он подчеркнул необходимость дополнительных этапов идентификации при регистрации пользователей, а также внедрения мультимодальных систем, сочетающих несколько методов - отпечатки пальцев, распознавание лица, голоса, сетчатки глаза и других параметров. Это, по его словам, существенно снижает риск мошенничества.

Вердиев добавил, что особое внимание следует уделять сертификации используемых решений и защите биометрических данных, которые должны храниться и передаваться исключительно в зашифрованном виде.

Кроме того, регулярное обновление программного обеспечения является ключевым фактором безопасности. "Если система не способна распознать факт фальсификации данных, необходимо предусматривать несколько методов подтверждения личности - от дополнительного пароля до ID-карты. И, конечно, нельзя забывать о личной ответственности пользователей: необходимо осмотрительно относиться к публикации своих фото и видео, которые могут быть использованы для цифрового подлога", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.