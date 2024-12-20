Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права

В течение почти 30 лет Армения нарушала все нормы и принципы международного права.

В течение почти 30 лет Армения нарушала все нормы и принципы международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Айдын Сафиханлы в ходе выступления на семинаре на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченном к 75-летию Женевских конвенций.

"На протяжении почти трех десятилетий Азербайджан страдал от оккупационной политики Армении, сопровождавшейся систематическим нарушением норм и принципов международного права. Между тем, мы всегда выступали за строгое соблюдение этих норм. Даже в ходе военных операций Азербайджан придерживался норм гуманитарного права, не допуская никаких нарушений в отношении гражданского населения", - отметил он.