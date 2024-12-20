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Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права

Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права В течение почти 30 лет Армения нарушала все нормы и принципы международного права.
Внутренняя политика
20 декабря 2024 г. 10:38
Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права

В течение почти 30 лет Армения нарушала все нормы и принципы международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Айдын Сафиханлы в ходе выступления на семинаре на тему "Применение международного гуманитарного права: положительный опыт и проблемы", приуроченном к 75-летию Женевских конвенций.

"На протяжении почти трех десятилетий Азербайджан страдал от оккупационной политики Армении, сопровождавшейся систематическим нарушением норм и принципов международного права. Между тем, мы всегда выступали за строгое соблюдение этих норм. Даже в ходе военных операций Азербайджан придерживался норм гуманитарного права, не допуская никаких нарушений в отношении гражданского населения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Səfixanlı: Beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsipləri Ermənistan tərəfindən pozulub

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