​Айдын Мирзазаде: Деятельность депутатов-членов ПЕА дополнительно изучается и оценивается

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Деятельность депутатов-членов ПЕА дополнительно изучается и оценивается". Об этом заявил в своем интервью Report заведующим отделом политического анализа и прогнозирования исполнительного секретариата партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что сейчас в парламенте 66 депутатов представляют правящую партию: "В первую очередь, деятельность каждого из 66 депутатов дополнительно изучается и оценивается. Безусловно, кандидатура тех, кто оправдал доверие и имеет авторитет в обществе, будет вновь выдвигаться на парламентских выборах. В то же время, возможно выдвижение новых лиц, в том числе молодежи, интеллигенции, кандидатов женского пола. Мы считаем, что на предстоящих парламентских выборах вновь победит ПЕА. Успешная политика лидера нашей партии, президента Ильхама Алиева создает уверенность в победе ПЕА".

А.Мирзазаде подчеркнул, что ПЕА активно готовится к предстоящим парламентским выборам: "Мы намерены принять участие на очередных парламентских выборах, еще более обогатив полученный нами на президентских и муниципальных выборах опыт".

Депутат отметил, что руководство и соответствующие структуры ПЕА постоянно уделяют внимание деятельности депутатов, их работе с избирателями, периодически выдвигаются на обсуждение различные вопросы, проводится обмен мнениями: "Мы намерены вновь выдвинуть кандидатуры депутатов, имеющих авторитет в обществе, держащих в центре внимания проблемы общества и поиски их решений. На сегодняшний день партия имеет организации во всех районах и городах Азербайджана, ячейки во всех населенных пунктах. Мы имеем 660 000 членов. В ряды ПЕА ежегодно принимаются приблизительно 20 тысяч членов. Среди новых членов есть представители всех слоев общества. Примерно 45% членов партии - женщины. Молодежь проявляет большой интерес к партии. Безусловно, все это гарантирует наш успех на предстоящих выборах".