Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма

10:30

Азербайджанские медиа начали выполнять свои основные функции только после обретения страной независимости, и в существующих исторических условиях были заложены основы независимых институтов медиа.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDIA) Ахмед Исмаилов на 2-м форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

Он отметил, что в этом отношении отмена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала возможность для расширения плюрализма, развития журналистики.

Исмаилов подчеркнул, что целью Агентства при создании платформы "Общественные процессы в медиапространстве" являлась поддержка установления здоровых отношений между медиасубъектами, ответственными за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию достоверного источника информации. В то же время сюда входит и дальнейшее повышение уровня профессионализма при подготовки журналистского контента общественного содержания.

По его словам, в Азербайджане в текущем году отмечается 150-летие национальной прессы.