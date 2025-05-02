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Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма

Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма 10:30
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 10:52
Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма

Азербайджанские медиа начали выполнять свои основные функции только после обретения страной независимости, и в существующих исторических условиях были заложены основы независимых институтов медиа.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDIA) Ахмед Исмаилов на 2-м форуме на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

Он отметил, что в этом отношении отмена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала возможность для расширения плюрализма, развития журналистики.

Исмаилов подчеркнул, что целью Агентства при создании платформы "Общественные процессы в медиапространстве" являлась поддержка установления здоровых отношений между медиасубъектами, ответственными за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию достоверного источника информации. В то же время сюда входит и дальнейшее повышение уровня профессионализма при подготовки журналистского контента общественного содержания.

По его словам, в Азербайджане в текущем году отмечается 150-летие национальной прессы.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyaları aparanların niyyətləri yerli mediada operativ formada ifşa olunur

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