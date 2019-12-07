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Агитационная кампания внеочередных парламентских выборов стартует 17 января

Агитационная кампания внеочередных парламентских выборов стартует 17 я
Документы, необходимые для регистрации кандидатов , должны быть представлены в избирательные комиссии с 21 декабря по 10 января 2020 года
© Report

Документы, необходимые для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах, должны быть представлены в окружные избирательные комиссии с 21 декабря по 18:00 10 января следующего года.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Предвыборная агитационная кампания начнется 17 января и завершится 8 февраля в 8:00.

Организации, желающие провести опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования (экзитпол) на парламентских выборах в Азербайджане, для получения аккредитации должны до 20 января представить документы в ЦИК.

Процесс их регистрации должен быть завершен до 30 января.

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