Агитационная кампания внеочередных парламентских выборов стартует 17 января

Документы, необходимые для регистрации кандидатов на внеочередных парламентских выборах, должны быть представлены в окружные избирательные комиссии с 21 декабря по 18:00 10 января следующего года.
Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".
Предвыборная агитационная кампания начнется 17 января и завершится 8 февраля в 8:00.
Организации, желающие провести опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования (экзитпол) на парламентских выборах в Азербайджане, для получения аккредитации должны до 20 января представить документы в ЦИК.
Процесс их регистрации должен быть завершен до 30 января.
Səid QəribАвтор новости