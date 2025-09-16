Адвокатская деятельность в Азербайджане может получить независимый статус

В Азербайджане предлагают присвоить независимый статус адвокатской деятельности на законодательном уровне.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" рассматривают в Милли Меджлисе.

Законопроект уже обсудили члены комитета по правовой политике и государственному строительству на сегодняшнем заседании.

Согласно поправкам, адвокатская деятельность будет считаться независимой юридической деятельностью и вести ее смогут только адвокаты. Цель – обеспечить профессиональную защиту прав физических и юридических лиц, а также государственных органов (учреждений).

Согласно действующему законодательству, на адвокатскую практику имеет право только член Коллегии адвокатов и после принесения присяги.