    Адвокатская деятельность в Азербайджане может получить независимый статус

    Внутренняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 10:41
    Адвокатская деятельность в Азербайджане может получить независимый статус

    В Азербайджане предлагают присвоить независимый статус адвокатской деятельности на законодательном уровне.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" рассматривают в Милли Меджлисе. 

    Законопроект уже обсудили члены комитета по правовой политике и государственному строительству на сегодняшнем заседании. 

    Согласно поправкам, адвокатская деятельность будет считаться независимой юридической деятельностью и вести ее смогут только адвокаты. Цель – обеспечить профессиональную защиту прав физических и юридических лиц, а также государственных органов (учреждений).

    Согласно действующему законодательству, на адвокатскую практику имеет право только член Коллегии адвокатов и после принесения присяги.

