Адвокатская деятельность в Азербайджане может получить независимый статус
- 16 сентября, 2025
- 10:41
В Азербайджане предлагают присвоить независимый статус адвокатской деятельности на законодательном уровне.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" рассматривают в Милли Меджлисе.
Законопроект уже обсудили члены комитета по правовой политике и государственному строительству на сегодняшнем заседании.
Согласно поправкам, адвокатская деятельность будет считаться независимой юридической деятельностью и вести ее смогут только адвокаты. Цель – обеспечить профессиональную защиту прав физических и юридических лиц, а также государственных органов (учреждений).
Согласно действующему законодательству, на адвокатскую практику имеет право только член Коллегии адвокатов и после принесения присяги.
