Администрация президента Азербайджана обнародовала график приема граждан - СПИСОК

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана (АП) обнародовала график приема граждан. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется с 9:00 до 13:00. Встреча с гражданами пройдет в приемной АП. Прием начинается с 14:00.





Aхундов Вахид Джумшуд оглу

Государственный советник по вопросам экономической политики 11 Абдуллаев Кямал Мехти оглу

Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии 5 Алиев Вахид Али оглу

Помощник Президента по вопросам обороны, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 6 Асадов Али Идаят оглу

Помощник Президента по вопросам экономики, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Исмайлов Сулейман Аббас оглу

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан 7 Алескеров Фуад Муртуз оглу

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами 3 Алиев Шахин Магеррам оглу

Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы 19 Гасанов Али Мухаммедали оглу

Заведующий отделом по общественно-политическим вопросам 13 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 12 Нуриев Эльдар Гасым оглу

Заведующий отделом государственного контроля 25 Багиров Эльчин Талят оглу

Начальник службы протокола президента Азербайджанской Республики 11,14,21 Юсифова Саадат Видади гызы,

Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения 27 Гасымов Азер Мухаммед оглу

Пресс-секретарь Президента 4 Мамедов Новруз Исмаил оглу

Заведующий отделом внешних связей, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 14 Меджидов Талят Тахир оглу

Заведующий отделом по кадровым вопрос 21 Амирасланов Азер Кямал оглу

Заведующий отделом по вопросам аграрной политики 28 Шахбазов Огтай Гашам оглу

Первый заместитель управляющего делами Президента 27 Рагимов Маил Самед оглу

Заведующий отделом по вопросам экономической политики 24 Алиев Магеррам Абыш оглу

Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника Президента по вопросам обороны 26 Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы

Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики 17