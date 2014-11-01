Администрация президента Азербайджана обнародовала график приема граждан - СПИСОК

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана (АП) обнародовала график приема граждан. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется с 9:00 до 13:00. Встреча с гражданами пройдет в приемной АП. Прием начинается с 14:00.
|
Aхундов Вахид Джумшуд оглу
Государственный советник по вопросам экономической политики
|11
|
Абдуллаев Кямал Мехти оглу
Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии
|5
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Алиев Вахид Али оглу
Помощник Президента по вопросам обороны, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|6
|
Асадов Али Идаят оглу
Помощник Президента по вопросам экономики, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|18
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Исмайлов Сулейман Аббас оглу
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
|7
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Алескеров Фуад Муртуз оглу
Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами
|3
|
Алиев Шахин Магеррам оглу
Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы
|19
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Гасанов Али Мухаммедали оглу
Заведующий отделом по общественно-политическим вопросам
|13
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Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|12
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Нуриев Эльдар Гасым оглу
Заведующий отделом государственного контроля
|25
|
Багиров Эльчин Талят оглу
Начальник службы протокола президента Азербайджанской Республики
|11,14,21
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Юсифова Саадат Видади гызы,
Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения
|27
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Гасымов Азер Мухаммед оглу
Пресс-секретарь Президента
|4
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Мамедов Новруз Исмаил оглу
Заведующий отделом внешних связей, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|14
|
Меджидов Талят Тахир оглу
Заведующий отделом по кадровым вопрос
|21
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Амирасланов Азер Кямал оглу
Заведующий отделом по вопросам аграрной политики
|28
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Шахбазов Огтай Гашам оглу
Первый заместитель управляющего делами Президента
|27
|
Рагимов Маил Самед оглу
Заведующий отделом по вопросам экономической политики
|24
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Алиев Магеррам Абыш оглу
Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника Президента по вопросам обороны
|26
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Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы
Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики
|17
|Сектор по вопросам помилования Отдела по работе с правоохранительными органами
|20
News DepartmentАвтор новости
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