​Абид Шарифов: Вы драматизируете, делаете из этого шоу

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Какая вам разница, кто это строил? Строительством занимаются те, кого посчитали более подходящими для строительных работ. Вы драматизируете мой ответ, превращаете в трагедию, делаете из этого шоу". Об этом Report заявил заместитель премьер-министра, председатель Госкомиссии, созданной в связи с произошедшим в Бинагадинском районе Баку пожаром в многоэтажном здании, Абид Шарифов.

А.Шарифов считает, что журналисты не могут знать, какая компания лучше, или хуже: "Разве журналисты могут знать, какая компания лучше, а какая хуже, какая работает добросовестно, а какая нет? Вне зависимости от возраста, я отношусь ко всем журналистам, как к своим детям и обращаюсь по-дружески. А вы делаете из этого шоу. Пусть Аллах хранит каждого из вас", - добавил заместитель премьер-министра.

Напомним, что 19 мая в 16-этажном здании в Бинагадинском районе Баку произошел пожар. В результате погибли 15 человек, более 50-ти были ранены или же получили отравление. Для расследования причин пожара была создана возглавляемая А.Шарифовым государственная комиссия.

23 мая во время посещения председателем госкомиссии места пожара, один из журналистов попросил его назвать компанию, занимающуюся строительными работами в здании, на что заместитель премьер-министра ответил: "Какая разница. Зачем это тебе знать? Зачем это нужно знать прессе, сынок?!".

Данный ответ А.Шарифова вызвал широкое обсуждение в прессе.