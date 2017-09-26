Абид Шарифов: Не представляю себе, чтобы Акиф Али сказал такие слова о Лютфи Заде

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Абид Шарифов, выразил свое отношение к наказанию или не наказанию главы пресс-службы Кабинета министров Акифа Али в связи со сказанными им словами о Лютфи Заде.

Как сообщает Report, А. Шарифов сообщил журналистам, что кого-либо наказывать - это не его дело.

Заместитель премьер-министра отметил, что это не его компетенция: "Не представляю себе, чтобы Акиф Али сказал такие слова о Лютфи Заде. Но говорят, что он сказал такое. А по вопросу наказания - это не ко мне. Этой работой занимаюсь не я".