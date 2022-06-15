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Опрос: 88,1% респондентов полностью доверяют президенту Ильхаму Алиеву

Опрос: 88,1% респондентов полностью доверяют президенту Ильхаму Алиеву Центр социальных исследований провел социологический опрос о деятельности президента Ильхама Алиева за первые четыре месяца этого года (январь-апрель).
Внутренняя политика
15 июня 2022 г. 12:25
Опрос: 88,1% респондентов полностью доверяют президенту Ильхаму Алиеву
Ильхам Алиев

88,1% респондентов полностью доверяют президенту Ильхаму Алиеву, 10,2% в основном доверяют ему.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного Центром социальных исследований, касательно деятельности главы государства за первые четыре месяца этого года (январь-апрель).

Также был изучен уровень доверия респондентов к первому вице-президенту. Согласно результатам, 78,9% участников опроса полностью доверяют первому вице-президенту, 15,6% - в основном.

На основе опроса был изучен уровень общественного доверия к другим ветвям власти, парламенту и судебным органам. 32,5% участников опроса заявили, что полностью доверяют Милли Меджлису, 37,7% - в основном. 4,7% респондентов заявили, что в основном не доверяют, а 22,2% вообще не доверяют. 3,0% респондентов затруднились высказать свое мнение.

Согласно анализу результатов опроса, 37,6% респондентов полностью доверяют судам, 24,0% - в основном. 15,6% опрошенных в основном не доверяют, 17,2% - вообще не доверяют. 5,7% респондентов затруднились выразить позицию.

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Версия на азербайджанском языке Respondentlərin 88,1%-i Prezident İlham Əliyevə tam etibar edir - SORĞU

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