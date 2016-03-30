​31 марта - День геноцида азербайджанцев

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня - День геноцида азербайджанцев. Как сообщает Report, исполняется 98 лет со дня этих кровавых событий.

Так, 30 марта и 3 апреля 1918 года в Баку, в различных частях бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальянах, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и на других территориях страны Бакинский Совет и дашнакские армянские вооруженные подразделения учинили геноцид против азербайджанцев.

В результате геноцидов, учиненных против азербайджанского народа, начиная с 1988 года, были оккупированы территории Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов. Таким образом, было оккупировано 20% территории страны, сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самое кровавое из этих событий произошло 31 марта 1918 года. Воспользовавшись происшедшими в России февральским и октябрьским переворотами 1917 года, армянам удалось реализовать свои черные планы под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна, прикрываясь борьбой с контрреволюционными элементами, приступила к реализации своих гнусных планов, преследующих целью очистить бакинскую губернию от азербайджанцев.

Во время мартовской резни армяне подвергли пушечному обстрелу и разрушили множество старинных зданий, исторических памятников, святилищ.

В результате выстрелов, открытых размещенной в Каспийском море флотилией, были сильно повреждены минареты мечетей Джума и Тезепир. Вооруженные подразделения дашнаков в караван-сарае подожгли трупы зверски убитых здесь людей.

После советизации Закавказья армяне в 1920 году объявили Зангезур и ряд других азербайджанских земель территорией Армянской ССР. На последующем этапе политика депортации азербайджанцев с этих территорий приняла более обширный характер. Для этого армяне, на основе специального постановления Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР", в 1948-1953 гг. добились на государственном уровне массовой депортации азербайджанцев со своих исторических территорий.

31 марта 1919 и 1920 года два раза был отмечен Азербайджанской Демократической Республикой как день общенациональной скорби. После завоевания Азербайджаном независимости возникла возможность создания объективной картины исторического прошлого нашего народа. В подписанном 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указе "О геноциде азербайджанцев" дана политическая оценка этим событиям и впервые официально объявлено о геноциде азербайджанцев со стороны армян.

31 марта - День геноцида азербайджанцев - ежегодно отмечается в нашей стране на государственном уровне. Не случайно, что на последующем этапе этот процесс определился как одно из основных направлений внешней политики Азербайджана. Проводимая при поддержке Фонда Гейдара Алиева кампания охватывает большинство городов мира, привлекая к этому процессу около 50-ти дипломатических представительств и диаспорских организаций Азербайджана за рубежом. Изданный Фондом сборник "Карабахские реалии" донес всему миру правду об Азербайджане. Кампания "Справедливость Ходжалы" стала основным этапом нашей истории с точки зрения донесения азербайджанской молодежью до мировой общественности карабахских реалий, справедливой позиции нашей страны в вопросе урегулирования конфликта и подробностей Ходжалинского геноцида.

Созданный Фондом Гейдара Алиева азербайджанский интернет-портал в более совершенной форме на международном уровне представляет политику геноцида, которую армяне вот уже сотни лет проводят в отношении нашего народа. На 6 тыс. страницах можно найти любую информацию о нашей стране, а также истории нагорно-карабахского конфликта. В последнее время в Губе выявляются факты о массовых убийствах людей со стороны армян во время событий 1918 года. Найденные в огромном количестве человеческие кости являются наглядным доказательством армянского вандализма во время этих событий. В память об убийстве десятков тысяч людей на этой территории создан Губинский мемориальный комплекс геноцида. Недавно открытый Мемориальный музей геноцида в здании Военной прокуратуры Азербайджана также играет важную роль в доведении до мировой общественности исторических реалий Азербайджана, массовой резни и убийств азербайджанцев армянскими националистами. Отметим, что в международном масштабе этому геноциду до сих пор не дана правовая оценка.