Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане началось выдвижение кандидатов в члены муниципалитета.

Как сообщает Report, согласно законодательству, избирательные документы и предварительный финансовый отчет для регистрации кандидатов должны быть представлены в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 30 дней до голосования - до 22 ноября. Проведение предвыборной агитации начинается за 23 дня до голосования - 30 ноября, и заканчивается за 24 часа до начала голосования -22 декабря.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.