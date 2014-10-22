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    В Азербайджане началось выдвижение кандидатов в члены муниципалитета

    Предвыборная агитация начнется с 30 ноября

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане началось выдвижение кандидатов в члены муниципалитета.

    Как сообщает Report, согласно законодательству, избирательные документы и предварительный финансовый отчет для регистрации кандидатов должны быть представлены в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 30 дней до голосования - до 22 ноября. Проведение предвыборной агитации начинается за 23 дня до голосования - 30 ноября, и заканчивается за 24 часа до начала голосования -22 декабря.

    Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

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