Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы подал в отставку с поста вице-спикера

Заместитель председателя парламента Грузии, руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Звиад Дзидзигури подал в отставку с поста вице-спикера.

Как передает грузинское бюро Report, обращение З.Дзидзигури в связи с отставкой уже представлено в парламентское бюро.

Наряду с З.Дзидзигури также официально подали в отставку с должностей в законодательном органе другой вице-спикер Тамар Джугошвили, председатель комитета по внешним связям Софио Кацарава, председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши и председатель комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что ведутся обсуждения относительно назначений на оставшиеся вакантными посты в парламенте.

По его словам, соответствующие решения планируется принять на будущей неделе: "Я не буду занимать никаких должностей в парламенте. Буду заниматься партийной деятельностью".

Отметим, что 12 депутатов подали в отставку из парламентского большинства. Причиной этого стало непринятие 14 ноября законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему.