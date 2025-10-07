Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:51
    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уверен, что под председательством Азербайджана Организация тюркских государств (ОТГ) продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом он заявил на 12-м саммите лидеров ОТГ в Габале.

    "По итогам Габалинского саммита Кыргызская Республика официально завершает свое председательство и передает эстафету братской Азербайджанской Республике. Убежден, что под председательством Азербайджана организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене, реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов", - сказал он.

    Жапаров также выразил признательность всем государствам-членам Организации тюркских государств за поддержку и доверие, оказанные Кыргызстану в период его председательства.

    Садыр Жапаров Азербайджан Саммит ОТГ
    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək
    Japarov: OTS to continue progressive development under Azerbaijan's chairmanship

    Последние новости

    15:12

    По случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана пройдет форум

    Внешняя политика
    15:12

    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"

    Внешняя политика
    15:08

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    В регионе
    14:59

    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    14:58

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    14:56

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана

    Внешняя политика
    14:53

    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    14:51

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    Лента новостей