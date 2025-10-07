Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уверен, что под председательством Азербайджана Организация тюркских государств (ОТГ) продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом он заявил на 12-м саммите лидеров ОТГ в Габале.

"По итогам Габалинского саммита Кыргызская Республика официально завершает свое председательство и передает эстафету братской Азербайджанской Республике. Убежден, что под председательством Азербайджана организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене, реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов", - сказал он.

Жапаров также выразил признательность всем государствам-членам Организации тюркских государств за поддержку и доверие, оказанные Кыргызстану в период его председательства.