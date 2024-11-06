Жапаров: Бишкек станет цифровой столицей ОТГ в 2025 году

Бишкек станет цифровой столицей Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году.
Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите ОТГ.
Он напомнил, что в октябре 2024 года в Бишкеке состоялся цифровой форум государств-участников ОТГ.
"Хочу выразить признательность за подписание проекта по предоставлению городу Бишкек статуса цифровой столицы ОТГ в 2025 году", - сказал Жапаров.
Он также поддержал подписание соглашения между государствами-участниками ОТГ в области электронной торговли и отметил стремление сторон разработать механизмы по взаимному признанию электронных подписей.
При этом Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству: "Товарооборот республики с тюркскими государствами за последние годы вырос на 62%. Данное достижение — показатель того, что мы движемся в правильном направлении".
Глава Кыргызстана также призвал разработать документ, позволяющий увеличить капитальные вложения в целях развития торгово-экономического сотрудничества: "Если точнее, это формирование и поддержка рынка услуг, финансов, цифровизации, электронной коммерции, сельского хозяйства, информационных технологий, интеллектуального права, туризма".
По словам Жапарова, в рамках сотрудничества государств-участников будет уделено внимание изучению инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта, а также стимулированию технологического прогресса.