Жапаров: Бишкек станет цифровой столицей ОТГ в 2025 году

Бишкек станет цифровой столицей Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году.

Бишкек станет цифровой столицей Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите ОТГ.

Он напомнил, что в октябре 2024 года в Бишкеке состоялся цифровой форум государств-участников ОТГ.

"Хочу выразить признательность за подписание проекта по предоставлению городу Бишкек статуса цифровой столицы ОТГ в 2025 году", - сказал Жапаров.

Он также поддержал подписание соглашения между государствами-участниками ОТГ в области электронной торговли и отметил стремление сторон разработать механизмы по взаимному признанию электронных подписей.

При этом Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству: "Товарооборот республики с тюркскими государствами за последние годы вырос на 62%. Данное достижение — показатель того, что мы движемся в правильном направлении".

Глава Кыргызстана также призвал разработать документ, позволяющий увеличить капитальные вложения в целях развития торгово-экономического сотрудничества: "Если точнее, это формирование и поддержка рынка услуг, финансов, цифровизации, электронной коммерции, сельского хозяйства, информационных технологий, интеллектуального права, туризма".

По словам Жапарова, в рамках сотрудничества государств-участников будет уделено внимание изучению инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта, а также стимулированию технологического прогресса.