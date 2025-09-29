Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 09:53
Организация тюркских государств (ОТГ) может внести вклад в глобальные процессы.
Как сообщает Report, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Жандос Шаймарданов на панельной дискуссии в рамках конференции мозговых центров государств-членов ОТГ в Баку.
По его словам, ОТГ является организацией, служащей обеспечению мира и стабильности в период глобальной неопределенности.
Шаймарданов также упомянул переговоры между Азербайджаном и Арменией: "Этот процесс помимо создания общего коридора также гарантирует мир и стабильность для нас. По мере открытия границ вероятность конфликтов и других негативных явлений уменьшается. Мы можем это называть тюркским коридором мира".
Последние новости
10:05
Турхан Дилмач: ОТГ обладает высоким потенциалом для превращения в одну из ведущих организаций регионаВнешняя политика
09:53
Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессыВнешняя политика
09:51
В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотникаДругие страны
09:51
РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавшихДругие страны
09:49
ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном КавказеВ регионе
09:48
В Имишли возникнут перебои в газоснабженииЭнергетика
09:44
Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском миреВнешняя политика
09:43
В Баку состоялся Инвестиционный форум INMergeБизнес
09:41