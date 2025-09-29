Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 09:53
    Организация тюркских государств (ОТГ) может внести вклад в глобальные процессы.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Жандос Шаймарданов на панельной дискуссии в рамках конференции мозговых центров государств-членов ОТГ в Баку.

    По его словам, ОТГ является организацией, служащей обеспечению мира и стабильности в период глобальной неопределенности.

    Шаймарданов также упомянул переговоры между Азербайджаном и Арменией: "Этот процесс помимо создания общего коридора также гарантирует мир и стабильность для нас. По мере открытия границ вероятность конфликтов и других негативных явлений уменьшается. Мы можем это называть тюркским коридором мира".

    Qazax ekspert: TDT qlobal proseslərə töhfə verə bilər
    Zhandos Shaimardanov: OTS сan сontribute to global processes

