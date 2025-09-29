Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы

Организация тюркских государств (ОТГ) может внести вклад в глобальные процессы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Жандос Шаймарданов на панельной дискуссии в рамках конференции мозговых центров государств-членов ОТГ в Баку.

По его словам, ОТГ является организацией, служащей обеспечению мира и стабильности в период глобальной неопределенности.

Шаймарданов также упомянул переговоры между Азербайджаном и Арменией: "Этот процесс помимо создания общего коридора также гарантирует мир и стабильность для нас. По мере открытия границ вероятность конфликтов и других негативных явлений уменьшается. Мы можем это называть тюркским коридором мира".