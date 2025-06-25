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Жан-Жакоб Бисеп: "Мы полны решимости избавиться от колониального наследия"

Жан-Жакоб Бисеп: "Мы полны решимости избавиться от колониального наследия" Мы полны решимости избавиться от колониального наследия. Девиз ‘Нет колониализму’ - это не просто слоган, а осознанная политическая позиция народа Гваделупы.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 09:43
Жан-Жакоб Бисеп: Мы полны решимости избавиться от колониального наследия

Мы полны решимости избавиться от колониального наследия. Девиз ‘Нет колониализму’ - это не просто слоган, а осознанная политическая позиция народа Гваделупы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп на проходящей в Баку конференции “К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы”.

"Мы больше не можем позволить, чтобы наш народ продолжал жить под гнетом колониализма. Наш настрой очень серьезен. Мы не собираемся молчать - и не будем. Мы ищем справедливость и правду. Наше участие в таких мероприятиях, как сегодняшняя конференция в Баку, говорит о том, что в нас живут вера, надежда и решимость сделать все возможное для освобождения от колониального наследия", - подчеркнул он.

Выразив признательность Азербайджану и Бакинской инициативной группе за поддержку, Бисеп отметил важность международной солидарности.

"Азербайджанский народ для нас - братский. Несмотря на географическую удаленность, нас объединяет общее стремление - борьба за справедливость", - заявил он.

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Версия на английском языке Jean Jacob Bicep: 'We are determined to get rid of colonial legacy'
Версия на азербайджанском языке Jan-Jakob Bisep: Biz müstəmləkə irsindən xilas olmaq əzmindəyik

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