Жан-Жакоб Бисеп: "Мы полны решимости избавиться от колониального наследия"

Мы полны решимости избавиться от колониального наследия. Девиз ‘Нет колониализму’ - это не просто слоган, а осознанная политическая позиция народа Гваделупы.

Мы полны решимости избавиться от колониального наследия. Девиз ‘Нет колониализму’ - это не просто слоган, а осознанная политическая позиция народа Гваделупы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп на проходящей в Баку конференции “К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы”.

"Мы больше не можем позволить, чтобы наш народ продолжал жить под гнетом колониализма. Наш настрой очень серьезен. Мы не собираемся молчать - и не будем. Мы ищем справедливость и правду. Наше участие в таких мероприятиях, как сегодняшняя конференция в Баку, говорит о том, что в нас живут вера, надежда и решимость сделать все возможное для освобождения от колониального наследия", - подчеркнул он.

Выразив признательность Азербайджану и Бакинской инициативной группе за поддержку, Бисеп отметил важность международной солидарности.

"Азербайджанский народ для нас - братский. Несмотря на географическую удаленность, нас объединяет общее стремление - борьба за справедливость", - заявил он.