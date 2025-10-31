Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет символом пробуждения Африки

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 09:53
    Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет символом пробуждения Африки

    Возрождение Демократической Республики Конго станет символом пробуждения и новой эры для всей Африки.

    Как сообщает Report, об этом заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн, выступая на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность".

    По его словам, ДР Конго благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам играет ключевую роль на континенте. Именно это, отметил Брюн, стало причиной того, что страна в свое время оказалась под колониальным владычеством.

    "Возрождение Конго - это не просто восстановление одной страны, а символ возрождения всей Африки. Там, где колониализм когда-то лишил будущего стремящихся к свободе конголезцев, новое поколение готово зажечь свет надежды. Пробуждение Конго станет пробуждением всей земли", - подчеркнул он.

