Жан-Мишель Брюн: Возрождение ДР Конго станет символом пробуждения Африки
- 31 октября, 2025
- 09:53
Возрождение Демократической Республики Конго станет символом пробуждения и новой эры для всей Африки.
Как сообщает Report, об этом заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн, выступая на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность".
По его словам, ДР Конго благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам играет ключевую роль на континенте. Именно это, отметил Брюн, стало причиной того, что страна в свое время оказалась под колониальным владычеством.
"Возрождение Конго - это не просто восстановление одной страны, а символ возрождения всей Африки. Там, где колониализм когда-то лишил будущего стремящихся к свободе конголезцев, новое поколение готово зажечь свет надежды. Пробуждение Конго станет пробуждением всей земли", - подчеркнул он.