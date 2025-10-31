Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Жан-Мари Нибизи: Колониализм уничтожил культуру и традиции Бурунди

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 11:45
    Жан-Мари Нибизи: Колониализм уничтожил культуру и традиции Бурунди

    Бельгийский колониализм полностью уничтожил национальные и культурные ценности Бурунди.

    Как сообщает Report, об этом заявил основатель и исполнительный директор организации SHINE ("Интеграция, соседство и равенство") из Бурунди, эксперт по мирному разрешению конфликтов Жан-Мари Нибизи на международной конференции "Бельгийский колониализм: Признание и ответственность" в Баку.

    По его словам, во времена колонизации уничтожались традиции и культурное наследие, включая национальные костюмы, пословицы, народные сказки и рассказы. В то же время национальная идентичность целенаправленно стиралась - в Бурунди людям даже запрещалось давать своим детям имена без разрешения.

    Глава организации также подчеркнул, что некоторые альянсы в регионе усугубляют ситуацию:

    "Например, сотрудничество Руанды, Уганды и Кении, которое я называю "малым альянсом". Кения и по сей день продолжает поддерживать некоторые вооруженные группировки. Это создает атмосферу войны между соседними странами, такими как Руанда, ДР Конго и Бурунди. Конфликт, который длится уже много лет, особенно в восточной части Конго, до сих пор не урегулирован и уносит жизни тысяч людей. Президент и правительство считают эти события геноцидом".

    Təşkilat rəhbəri: Belçika müstəmləkəçiliyi Burundinin milli-mədəni dəyərlərini tamamilə məhv edib

