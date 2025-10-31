Жан-Мари Нибизи: Колониализм уничтожил культуру и традиции Бурунди

Бельгийский колониализм полностью уничтожил национальные и культурные ценности Бурунди.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель и исполнительный директор организации SHINE ("Интеграция, соседство и равенство") из Бурунди, эксперт по мирному разрешению конфликтов Жан-Мари Нибизи на международной конференции "Бельгийский колониализм: Признание и ответственность" в Баку.

По его словам, во времена колонизации уничтожались традиции и культурное наследие, включая национальные костюмы, пословицы, народные сказки и рассказы. В то же время национальная идентичность целенаправленно стиралась - в Бурунди людям даже запрещалось давать своим детям имена без разрешения.

Глава организации также подчеркнул, что некоторые альянсы в регионе усугубляют ситуацию:

"Например, сотрудничество Руанды, Уганды и Кении, которое я называю "малым альянсом". Кения и по сей день продолжает поддерживать некоторые вооруженные группировки. Это создает атмосферу войны между соседними странами, такими как Руанда, ДР Конго и Бурунди. Конфликт, который длится уже много лет, особенно в восточной части Конго, до сих пор не урегулирован и уносит жизни тысяч людей. Президент и правительство считают эти события геноцидом".