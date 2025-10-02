Зеленский: Обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Копенгагене на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидеры двух стран обсудили вопросы энергетического сотрудничества.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети "Х".

"У меня состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я поблагодарил его за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили дипломатические усилия по достижению справедливого мира в Украине, а также вопросы энергетического сотрудничества", - написал он.

Он подчеркнул, что лидеры согласовали дальнейшие контакты.

"Я благодарен Азербайджану за поддержку", - подчеркнул президент Украины.