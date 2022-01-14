Зеленский: Мы намерены участвовать в проведении восстановительных работ в Азербайджане

"Конечно, мы знаем, что пандемия все еще продолжается на глобальном уровне. Однако, несмотря на COVID-19, наш двусторонний торговый оборот, по существу, впервые за 7 лет уже достиг почти 1 миллиарда долларов. Это позволяет нам ставить перед собой более ва

"Конечно, мы знаем, что пандемия все еще продолжается на глобальном уровне. Однако, несмотря на COVID-19, наш двусторонний торговый оборот, по существу, впервые за 7 лет уже достиг почти 1 миллиарда долларов. Это позволяет нам ставить перед собой более важные цели".

Как сообщает Report, об этом заявил 14 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У нас четкие планы, связанные с дальнейшим увеличением торгового оборота до 2024 года. Мы также намерены вкладывать инвестиции на основе ряда совместных широкомасштабных проектов, участвовать в проведении восстановительных работ в Азербайджане. Я имею в виду инфраструктурные проекты. Украинские компании могут принять участие в реализуемых в Азербайджане проектах. Только что господин президент Азербайджана пригласил нас. Естественно, азербайджанские компании тоже работают в Украине. В то же время мы, конечно, должны подумать над расширением сотрудничества с нашими компаниями в таких сферах, как автоматизация, потому что это сотрудничество может быть взаимовыгодным", - сказал президент Украины.