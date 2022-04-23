Зеленский: Ильхам Алиев всегда поддерживал и продолжает поддерживать Украину

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и продолжает поддерживать Украину".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и продолжает поддерживать Украину".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента восточноевропейского бюро Report.

По его словам, пока что официальный Баку направил в Украину гуманитарную и медицинскую помощь:

"Я думаю, что Азербайджану трудно помочь Украине в плане оружия. Это можно понять, потому что у них есть карабахский вопрос. Этот вопрос исторический и сложный. Азербайджан - одна из немногих стран, которых мы понимаем".

Зеленский подчеркнул, что наравне с Азербайджаном, у страны хорошие отношения и с Турцией, которая в настоящее время проводит дипломатические встречи со сторонами:

"Турция демонстрирует свое стремление быть лидером среди стран, готовых выступить посредниками. Турция показывает, что хочет быть лидером среди посредников, среди гарантов о безопасности".