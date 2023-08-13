Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи

Есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, включая оборудование для разминирования.
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По его словам, разминирование является одним из ключевых направлений работы с партнерами.
В.Зеленский подчеркнул, что в настоящее время 174 тыс. квадратных километров Украины потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.
"Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем восстановить безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!", - заявил президент Украины.