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Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи

Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи Есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, включая оборудование для разминирования.
Внешняя политика
13 августа 2023 г. 00:40
Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи

Есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, включая оборудование для разминирования.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

По его словам, разминирование является одним из ключевых направлений работы с партнерами.

В.Зеленский подчеркнул, что в настоящее время 174 тыс. квадратных километров Украины потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.

"Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем восстановить безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!", - заявил президент Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Azərbaycan Ukraynaya yeni humanitar yardım paketi təqdim etməyə hazırdır"

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