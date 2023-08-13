Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине новую партию гумпомощи

Есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, включая оборудование для разминирования.

Есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, включая оборудование для разминирования.

Как передает Report , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

По его словам, разминирование является одним из ключевых направлений работы с партнерами.

В.Зеленский подчеркнул, что в настоящее время 174 тыс. квадратных километров Украины потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.

"Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем восстановить безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!", - заявил президент Украины.