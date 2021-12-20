Живущий в Азербайджане беженец из Афганистана: Здесь очень важно найти работу

54-летний Мухаммед Айюб уже 20 лет как живет в Азербайджан в качестве беженца. Юрист по образованию, он работал учителем в начальной школе в афганской провинции Тахар на северо-востоке страны в 400 км от Кабула. Во время первого правления талибов, опасаяс

54-летний Мухаммед Айюб уже 20 лет как живет в Азербайджан в качестве беженца. Юрист по образованию, он работал учителем в начальной школе в афганской провинции Тахар на северо-востоке страны в 400 км от Кабула. Во время первого правления талибов, опасаясь за свою жизнь, как и многие его соотечественники Мухаммед покинул страну. Он пересек Пакистан, Иран и осел в Азербайджане.

“Я не мог поехать в Турцию, так как у меня не хватило денег, чтобы уехать далеко,” - вспоминает Мухаммед.

Семья из шести человек и его племянник снимают скромную жилплощадь в 60 кв м в Кешля, поселке городского типа недалеко от центра Баку. Так как статус беженца ему и его семье выдало Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), то они и посодействовали многодетной семье, когда пришло время детям идти в школу в 2003 и поступать в университет в 2015 году. Сейчас две его старшие дочери получают высшее образование в азербайджанских вузах.

Они же отдают свои студенческие стипендии в 300 и 120 манатов, чтобы семья могла прокормиться. Помимо этого, УВКБ ООН ежемесячно выплачивает семье 200 манатов. Сам же Мухаммед три года как безработный. До этого он нелегально работал на стройке.

Для него самая большая проблема - невозможность получения гражданства Азербайджана. Он считает, что статус беженца не гарантирует им полное соблюдение их прав.

“Если у человека есть все права, неважно, где он живет”

Племяннику Мухаммеда, Халиду было 11 лет, когда он вместе с дядей переехал сюда. Архитектор по специальности, Халид в прошлом году сумел найти работу по своей профессии. До недавнего времени это было невозможно из-за требования работодателей беженцам предоставить справку, которая была своего рода разрешением на работу для иностранца.

Халид - один из тех афганцев, которые родились здесь или прибыли в очень молодом возрасте и теперь свободно говорят на азербайджанском языке. Благодаря этому он легко интегрируются в азербайджанское общество и чувствуют себя в безопасности. Однако и от мысли уехать на Запад он тоже полностью не отказывается.

“Если у человека есть все права, неважно, где он живет. Если я получу гражданство Азербайджана, это будет лучше всего. Но если возникнет ситуация, при которой появится возможность уехать в Европу, я воспользуюсь этим”.

По данным представительства УВКБ в Азербайджане, в настоящее время в стране находится более тысячи афганских беженцев.

Беженцы и просители убежища в Азербайджане, в том числе афганцы, находятся под защитой правительства, подписавшего Женевскую конвенцию 1951 года о беженцах и Протокол 1967 года. Несмотря на это, подавляющее большинство из них, считают в УВКБ ООН, не имеет четкого правового статуса, без которого афганцам сложно интегрироваться в азербайджанское общество.

В результате они сталкиваются с трудностями в некоторых аспектах повседневной жизни, таких как открытие банковского счета или получение водительских прав. Но в то же время за годы сотрудничества с властями страны афганские беженцы постепенно стали получать доступ к таких правам как начальное и среднее образование, здравоохранение (включая вакцинацию от COVID-19), а с прошлого года, право на легальное трудоустройство.

“Они просто пытаются прокормить семьи и ждут своего шанса”

Тарлан Эйвазов - участник афганской войны. Бывший военный, а ныне художник ностальгически вспоминает, что часть его осталась в Афганистане.

Некоторые из висящих на стене его квартиры работ посвящены Афганистану.

Он воевал с врагом уже на пятый месяц прохождения срочной службы в Шинданде, в горной провинции Герат.

“Когда мы шли туда в с миром, они нас любили, а когда пошли с оружием, они начали стрелять в нас. И они были правы,” - говорит ветеран афганской войны.

В 1993 году Тарлан Эйвазов был заместителем командира войск специального назначения. Будучи по совместительству заместителем председателя Союза ветеранов Афганистана, ему было поручено представить предложения как эффективно можно использовать более тысячи афганцев, которые приехали воевать на стороне Азербайджана в первой карабахской войне.

“Я их видел в боях в Тертере, Барде. Они приезжали, менялись. Уже к 1995 году их здесь не было. Я не сказал бы, что внесли свой какой-то вклад. Как сказал тогда мой командир, их использовали не по назначению. Надо было не как линейные войска, а как партизанов,” - вспоминает он.

Те из немногих, кто остался жить в Азербайджане, создали здесь семьи. По его словам, во время миграционного кризиса в Европе 2015 года в Азербайджан прибыло много афганцев. И хотя отношение местных к ним нормальное, они предпочитают держаться обособленно. Эйвазов уверен, что все афганцы уедут из Азербайджана, если им разрешат пересечь европейскую границу.

“Азербайджан для них является транзитной страной. Все они здесь живут арендаторами. Я никогда не видел, чтобы они покупали квартиру, строили частный дом или что-то еще. Они просто пытаются прокормить семьи и ждут своего шанса”, - говорит он.

“Мы прибыли сюда с надеждой когда-нибудь переселиться”

Как заявили в офисе УВКБ ООН, подавляющее большинство афганских беженцев и просителей убежища в Азербайджане принадлежат к хазарейской этнической группе, меньшинству, преимущественно принадлежащему к мусульманскому шиитскому вероисповеданию, которое очень часто становилось объектом бомбардировок или убийств в недавнем прошлом и поэтому уязвимо в стране происхождения.

“Хазарейцы не были слугами ни англичан, ни американцев, ни остальных, в отличие от талибов. Поэтому нас и выжимают из этих мест,” - считает 67-летний Хусейн Азими. По его мнению, в случае международного признания талибов ситуация с проживающими в Афганистане народностями будет намного хуже чем сейчас.

В Афганистане он работал в столичной компании, которая помогала с таможенной декларацией антиквариата. Жило семейство из 12 человек в трехкомнатном доме, а в двух часах езды от столицы у семьи был свой земельный надел. Отец семьи был сотрудником дорожной службы, мать - домохозяйка.

“Помню и друзей своих, и родню. Ходили друг к другу в гости. Никаких споров тогда на религиозной почве не было,”- говорит Хусейн Азими.

Когда же ему исполнилось 16 лет, он перебрался в соседний Иран, где занимался торговлей. После советского вторжения его родители переехали к нему. Там же в иранском Тебризе Хусейн Азими создал семью. У него три дочери и два внука. В 1992 году он переселился в Азербайджан и с тех пор он живет в Баку в качестве беженца.

“УВКБ ООН переселили до 2000 человек в третьи страны. Это было в 1994-96 годах. Они в Канаду и США перебрались. Затем после 1996 года обнадеживали нас, что переселят, и в 2019 году сказали, что вас примет Азербайджан, мы не вышлем в третью страну,” - сетует Хусейн Азими.

15 лет назад Хусейн Азими женился вторично на гражданке Азербайджана. Это дает ему право подать на гражданство, но из-за преклонного возраста у него нет желания этим заниматься. Зато Хусейн Азими активно помогает проживающим в Азербайджане афганцам, выслушивает их проблемы и заботы, озвучивает их на встречах с представителями профильных государственных структур или УВКБ ООН, помогает организовывать медицинские услуги. Хотя он не представляет никакую зарегистрированную организацию, он уверяет, что его “знают и люди, и ООН, больницы и государственные структуры.”

По его словам, в Азербайджане проживает до 3000 афганцев. Живут они в основном в столице и работают разнорабочими на строительстве. Небольшое количество афганцев работают на столичных рынках в сфере торговли.

”А что делать? Квартплата высокая. Минимум 200-300 манатов (100-150 евро).Я сам 15 лет помогаю соотечественникам, а до этого тоже был разнорабочим,” - добавляет он. К тому же, по его словам, УВКБ ООН выплачивает ежемесячную финансовую помощь очень небольшому количеству афганцев и делает это без разбору кому действительно это помощь нужна.

Основной проблемой для афганцев, оставшихся в Азербайджане, Хусейн Азими считает отсутствие или недостаток необходимых документов. Так, даже женившиеся на граждан Азербайджана получают временные удостоверения личности, а в случае же с чисто афганской семьей, у нее просто-напросто нет денег на тесты, бланки и пошлины необходимые для оформления регистрации.

Перспективы легально переехать на Запад практически отсутствуют

В УВКБ ООН заявляют, что тесно сотрудничает с правительством Азербайджана и другими партнерами, чтобы найти долгосрочные решения для всех беженцев в Азербайджане способствуя самообеспеченности и интеграции в местное общество и экономику.

Эксперты в области миграции полагают, что более одной трети афганцев достаточно интегрированы здесь и не собираются уезжать. Вторая треть еще колеблется с выбором окончательной страны проживания и это решение зависит от политической ситуации, в первую очередь, в Афганистане. Наконец, последняя треть не заинтересована в интеграции и смотрят на Запад. Азер Аллахверанов занимается миграционными вопросами с 1991 года, последние 20 лет в том числе и афганскими беженцами.

Председатель общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» и председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики Азер Аллахверанов солидарен с УВКБ ООН в том, что перспективы у афганцев переехать в другие страны Западной Европы или Северной Америки на законных основаниях практически отсутствуют. А те, кто желал бы сделать это окольными путями, автоматически терял бы статус беженца или лица ищущего убежище на территории Азербайджана.

“Видя нежелание Запада их принимать те беженцы, которые хотели бы выехать в направлении третьей страны, начинают больше задумываться об интеграции. Да и при нынешней политической ситуации, им много чего и не светит в самом Афганистане. Для них интеграция актуальна, но желание перебраться в третьи страны все же не отпало. А уж тем более в условиях пандемии, этого желания еще меньше,”- говорит он.

Общественное объединение, имеющее достаточно богатый опыт работы в сфере миграции, занимаемся вопросами интеграции всех мигрантов в том числе афганцев. Оно помогает с организацией языковых курсов, восстановлением утерянных или поврежденных документов, координацией связи между мигрантами и медицинскими учреждениями, объектами проживания, консультацией мигрантов. Кроме этого, объединение готовит оценки, отчеты миграционного характера, наращивает потенциал организаций, работающих в сфере миграции, сотрудничает с другими структурами по совместным инициативам.

“Все это для того, чтобы найти приемлемые модели и механизмы, работающих в азербайджанских реалиях,”- считает он.

Функционирующий с 2015 года Общественный совет при Государственной миграционной службе страны обеспечивает эффективное осуществление общественного контроля посредством общественных обсуждений, слушаний, изучений общественного мнения. Совет проводит информационные сессии, анализ миграционной ситуации, тренинги по актуальным вопросам миграции, а также консультации по интересующим мигрантов вопросов. При Совете функционируют рабочие группы, занимающиеся обеспечением прав и свобод, разрешением проблем в сфере образования и медицинского обеспечения. Наконец, Совет выступает перед соответствующими структурами с пакетом законодательных предложений и рекомендаций.

“Общество не хочет иметь дело с Афганистаном”

Отличительная особенность афганцев от других этнических групп будь то в Азербайджане или других странах бывшего СССР заключается в том, что они держатся обособленно друг от друга, не проживают компактно и не сильно контактирует между собой. В Украине в отличие от активной азербайджанской, грузинской или армянской диаспор, которые участвуют во внутриполитической жизни страны, афганское сообщество не отстаивают свои интересы. Отчасти это связано, считают украинские эксперты, с так называемым "афганским синдромом", т.е. с тяжелым процессом социализации ветеранов войны в Афганистане.

“Общество ни при каких раскладах не хочет иметь дело с Афганистаном. Афганистан для него это что-то очень опасное. Оно не готово принимать беженцев. Общественное мнение считает, что у нас существуют другие категории граждан, которые нуждаются в помощи и являются украинскими гражданами,” - считает Игорь Семиволос, эксперт Центра ближневосточных исследований.

.

“На фронт пошел, потому что это мой дом”

Когда же в 2014 году началась война в Украине часть ветеранов афганской войны пошла воевать за украинцев на востоке страны.

Абдул Джалиль родом из Кабула. Отслужив 3 года в службе безопасности во время войны в Афганистане, после распределения попал в Киев. В 1996 году окончил вуз и познакомился со своей будущей женой. До 2014 года занимался предпринимательством, а в знак солидарности остановил деятельность фирмы и пошел поддержать Евромайдан.

“Сам активно не участвовал, не бегал, это внутренняя разборка была. Когда же война началась это уже было мое, потому что это мой дом, мои дети здесь растут,” - говорит Абдул Джалиль.

Все три года активных боевых действий, Абдул был инструктором и занимался подготовкой личного состава батальона. Сейчас он проходит реабилитацию и параллельно с этим пытается зарегистрировать свою общественную организацию “Дружба Украина-Афганистан”. Он говорит, что существующие более 20 лет в Украине организации самих афганцев они халатно относятся как к приезжающим, так и живущим здесь афганцам.

Даже с администрацией президента был разговор о предоставлении транспорта для посылки гуманитарной помощи, которую купят на деньги украинских афганцев для Афганистана. В Афганистане у него остались две сестры и два брата.

“Если же мои цели будут достигнуты, я останусь тут”

В украинской столице по разным подсчетам проживает от нескольких десятков до нескольких сотен афганцев. Остальные проживают в Харькове и Одессе. В последнем насчитывается более 5000 человек. Дети афганцев, вывезенные как после войны, так и приезжающие сейчас успешно адаптируются, растворяясь в украинском многонациональном пространстве. Перебравшийся в Украину два года назад 17-летний Омар Мухаммад Навид - яркое тому подтверждение. Из-за сложной политической ситуации в стране его семья заплатила перевозчикам, чтобы он покинул Кабул вместе с группой из 10-12 молодых людей.

“Первый год был сложным для меня, особенно изучение языка. Я даже использовал слова, которые не существуют. Я слышал и запоминал. Когда слышал незнакомые слова, просто угадывал их. Иногда угадывал, иногда нет, Иногда это звучало смешно, иногда вообще непонятно,” - говорит Омар.

В детском доме и общежитии он провел суммарно два года и три месяца. С афганской диаспорой Омар редко контактирует. Сейчас он принимает участие в курсах саморазвития и проектах по программированию.

“Мне еще два года учится и планов у меня много, но достичь их не просто. Если же мои цели будут достигнуты, я останусь тут. Мне больше нравиться давать идеи, которые приносят людям пользу и на которых можно хорошо зарабатывать,” - говорит он.

Он говорит беженцы, не понимающие сначала культуры, религии новой страны, чувствуют себя одинокими, отдаляются от общества. На первоначальном этапе беженцам активно помогают правозащитные организации. Особо нуждающимся собирают средства на еду, медикаменты, обеспечивают одеждой, временным проживанием, помогают с документами.

“Если решат остаться, то вынуждены будут выживать”

Виктория Нестеренко - волонтер, руководитель организации “Вместе с законом”. Существующая с 2008 года, организация создана на базе Исламского культурного центра в Киеве. Сама Виктория еще в 2017 году приняла ислам. Основные направления деятельности организации - это защита прав мусульман в Украине и вопросы, касающиеся беженцев.

По ее словам, многие недавно приехавшие в Украину афганцы поселились у родственников, которые живут здесь давно. Тех кто жилье не нашел, миграционная служба страны посылает во временные пункты размещения беженцев. Виктория считает, что украинское общество достаточно толерантно к приезжим в том числе афганцам за исключением случаев выражения нетерпимости в цифровом пространстве.

Волонтерка говорит, что афганцы должны понимать, что вынуждены будут выживать, если решат остаться. Этому способствует и несовершенное законодательно в вопросе получения статуса беженца.

“Инспекторы очень часто затягивают процесс. Когда беженец приезжает в Украину он имеет право на предоставление переводчика. Вот как раз и через переводчика коррупционная схема и срабатывает потому как через него беженец узнает как можно быстро решить этот вопрос,” говорит она.

Троещинский вещевой рынок - занятая афганцами ниша

Даже не имея необходимых документов, работать где-то надо. Наиболее подходящее место - это рынок. По словам Игоря Семиволоса, в Украине на рынке нет жесткой экономической конкуренции и эта ниша не была заполнена.

“Если знаешь русский или украинский и начал работать на базаре, постепенно сам открываешь точку. Потом открылись возможности из Афганистана что-то привозить или из Ирана,” - говорит Семиволос.

Афганские мигранты разных поколений, в основном, торгуют на Троещинском вещевом рынке в одноименном районе в часе езды от центра украинской столицы. Продают одежду и предметы быта и домашнюю утварь. Здесь можно повстречать продавцов с тремя высшими образованиями такими как 55-летний Мухаммад Игбал, приехавшего в Украину в начале 90-х с юга Афганистана. Или же “держащих точку” по продаже светильников и кухонной утвари братьев - 30-летнего Бежана, который приехал из Кабула в 18 лет и 25 -летнего Джамшида, перебравшегося сюда три года назад помогать брату.

На рынке немало афганцев, кто приехал в начале 2000-х после начала экономического развития Украины. После же свержения талибов в 2001 году, начался даже некоторый отток образованных украинских афганцев, знающих несколько иностранных языков, которые работали на силы международной коалиции.

“Вернуться в мою страну - значит самолично убить себя”

По иронии судьбы, 30-летний Джавид Ахмад Хакмал работал переводчиком и подрядчиком в миссии вооруженных сил Канады, когда к власти в Афганистане пришли талибы, а международные силы покинули страну.

Он никогда не был в Украине, но именно благодаря украинским силам специального назначения ему и 11 членам его семьи в конце августа 2021 года удалось покинуть кабульский аэропорт.

Отец четверых детей, имеющий высшее юридическое образование, родом из Кандагара. Канадцы договорились с Украиной о том, чтобы ее военнослужащие эвакуировали две семьи из кабульского аэропорта. Одной из них была семья Джавида.

“Это очень трудное решение покинуть свою страну, покинуть дом, в котором люди жили 20, 30 или 40 лет. Я не хотел, чтобы мои дети, братья, сестры остались без образования. Мы не хотели жить под чьим-то контролем, мы хотели жить свободной жизнью,“ - говорит Джавид.

После прибытия в Украину семья должна были уехать в Канаду в течение 10-14 дней, но из-за бюрократических проволочек семья до сих пор вынуждена жить в трех комнатах отеля в центре Киева.

Джавид жалуется, что хотя у членов семьи есть официальные документы, подтверждающие их статус постоянного жительства в Канаде, последние не только не поддерживают материально, но и отказываются оказывать при необходимости медицинскую помощь.

Хакмалы перебираются за счет финансовой помощи редких доброжелателей.

“Если нас не примут, мы попробуем подать документы в другую страну: Германию, Великобританию и Австралию. Вернуться в мою страну - значит самолично убить себя. Если же и в другие страны не удастся податься, я постараюсь остаться здесь”, - говорит Джавид.

Если он все же решиться остаться в Украине, то ему надо сначала получить справку о легальном пребывании на территории Украины до момента принятия окончательного решения по нему, а именно давать или нет статус беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В случае получения второго - беженец не может подавать на гражданство страны. На практике положительного решения беженцу приходится ждать минимум год, в исключительных случаях - до шести лет. А это означает, что будучи иностранцем все услуги, в том числе медицинские, для них платные.

Все это объясняют беженцам, выбравшим Украину как страну постоянного пребывания, в благотворительном фонде “Право на защиту”. Фонд оказывает им бесплатную консультативно- юридическую помощь.

“Они приехали сюда спасти свою жизнь и в дальнейшем реализовать тут какие-то свои цели и для себя, и для людей, которые живут в этой стране,” - говорит Светлана Бутенко, юрист Фонда.

Приходящие каждый день в Фонд бенефициары - беженцы из стран СНГ, Афганистана, Сирии, Ирака, Эритреи, Сомали, Уганды и тд. Помимо этого, Фонд проводит так называемый аутрич (outreach) - это консультирование мигрантов на месте, а также проводят тренинги, приглашают на встречи партнерские организации, которые делятся информацией о доступе к медицине, образованию, трудоустройству.

Исмаил Фаталиев