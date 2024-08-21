Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани

Официальная заявка Азербайджана о вступлении в БРИКС может быть рассмотрена на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Официальная заявка Азербайджана о вступлении в БРИКС может быть рассмотрена на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Не исключено, что заявка Азербайджана может быть рассмотрена на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, и решение о его вступлении в объединение может быть принято", - написал сенатор.

По мнению Джабарова, в настоящее время Азербайджан наладил продуктивное сотрудничество практически со всеми странами - участницами БРИКС, а кроме того демонстрирует независимую внешнюю политику, "что раздражает страны Запада, особенно США и Францию".

Джабаров также выразил уверенность, что рано или поздно к БРИКС присоединятся и другие страны СНГ.

20 августа пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Новость об этом также разместила на своем официальном аккаунте в "X" сама организация.

3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.