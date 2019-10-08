 Наверх

Завтра Азербайджан посетит премьер-министр Грузии

Завтра Азербайджан посетит премьер-министр Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, это будет первым визитом Г.Гахария на должности премьер-министра. 

Глава правительства Грузии проведет в Азербайджане ряд встреч, на которых обсудят грузино-азербайджанские отношения и вопросы углубления двусторонних связей. 

Согласно информации, распространенной пресс-службой премьер-министра Грузии, первые визиты Г.Гахария в качестве премьер-министра будут в соседние страны: "Сначала премьер-министр посетит страны-партнеры, представляющие важное значение во внешней политике и торгово-экономической сфере". 

После Азербайджана запланированы визиты главы правительства в Армению, а затем в Турцию. 

Отметим, что Г.Гахария назначен на должность премьер-министра Грузии 8 сентября. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!