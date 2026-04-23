Завершился визит Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан
Внешняя политика
- 23 апреля, 2026
- 11:44
23 апреля завершился официальный визит президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
