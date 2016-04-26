Завершился рабочий визит президента Турции в Азербайджан

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля завершился рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган провожали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

Президент Турции отправится в Хорватию.