 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершился рабочий визит президента Азербайджана в Турцию

    Глава государства и его супруга вернулись в Баку

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля завершился рабочий визит в Турцию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

    Как сообщает Report, глава государства и его супруга уже вернулись в Баку.

    Напомним, что 13 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отбыли с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в XIII саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi