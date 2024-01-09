Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан

9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.