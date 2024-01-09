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Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан

Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан 9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Внешняя политика
9 января 2024 г. 12:55
Завершился официальный визит президента ОАЭ в Азербайджан

9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоPresident of United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan concludes his official visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBirləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

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