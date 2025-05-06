Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан

6 мая завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Азербайджан.
Об этом сообщает корреспондент Report из Физули.
Главу белорусского правительства в Физулинском международном аэропорту проводил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Отметим, что премьер-министр Беларуси в рамках визита ознакомился с восстановлением Физули, посетил промышленный парк в Агдаме, а также посетил село Гызыл Кянгярли в Агдамском районе, где предусматривается строительство крупного агрохолдинга.