Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан

6 мая завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Азербайджан.

6 мая завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Азербайджан.

Об этом сообщает корреспондент Report из Физули.

Главу белорусского правительства в Физулинском международном аэропорту проводил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отметим, что премьер-министр Беларуси в рамках визита ознакомился с восстановлением Физули, посетил промышленный парк в Агдаме, а также посетил село Гызыл Кянгярли в Агдамском районе, где предусматривается строительство крупного агрохолдинга.