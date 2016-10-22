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    Завершился официальный визит президента Венесуэлы в Азербайджан

    В честь высокого гостя был выстроен почетный караул

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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