Завершился официальный визит президента Венесуэлы в Азербайджан

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Завершился официальный визит президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.