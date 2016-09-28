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    Завершилась дипломатическая деятельность посла Туркменистана в Азербайджане

    Глава МИД Эльмар Мамедъяров принял посла Тойлы Комекова

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комекова в связи с завершением дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посол Тойлы Комеков выразил признательность за поддержку, оказанную в период дипломатической деятельности, и подчеркнул, что приложил все усилия для развития дружественных связей между двумя странами.

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал Тойлы Комекову успехов в дальнейшей деятельности.  

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