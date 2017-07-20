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    Завершен срок дипломатической миссии посла Таджикистана в Азербайджане

    Эльмар Мамедъяров принял посла Зохира Саидова

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Таджикистана в Азербайджане Зохира Саидова в связи с окончанием срока его дипломатической миссии.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, посол Зохир Саидов выразил благодарность за поддержку, оказываемую ему в период его дипломатической деятельности, отметив, что прилагал усилия для развития дружеских связей между двумя странами.

    Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Зохиру Саидову успехов в будущей деятельности.

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