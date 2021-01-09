Посол: Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Болгарии очень успешно

Посол Азербайджана Наргиз Гурбанова завершает свою дипломатическую миссию в Болгарии

Посол Азербайджана Наргиз Гурбанова завершает свою дипломатическую миссию в Болгарии.

Как сообщает Report, об этом она заявила в своем прощальном видеообращении.

"Пришло время попрощаться с вами по случаю окончания моей дипломатической миссии в Болгарии. Для меня было честью служить послом моей страны в прекрасной Болгарии", - заявила в видеообращении посол.

Н. Гурбанова отметила важность сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере экономики.

"Экономические отношения между нашими странами являются важной составляющей нашего стратегического партнерства. Двустороннее сотрудничество в области энергетики является очень успешным. Болгария является одним из ключевых участников Южного газового коридора и надежным партнером в обеспечении значительных поставок газа с газового месторождения "Шах-Дениз" и, возможно, с других месторождений Азербайджана в Европу. Поставка азербайджанского природного газа в Болгарию с 1 января 2021 года станет одним из значимых событий в отношениях двух стран" - отмечает в своем заявлении Наргиз Гурбанова.

Дипломат также поблагодарила "болгарских друзей за поддержку" во время ее нахождения в этой стране.

Отметим, что ранее распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Наргиз Гурбанова была назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Польше.