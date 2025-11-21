Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии открывает новую площадку для диалога, сотрудничества и взаимной поддержки.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов в статье для шведского издания Geopolitika.

Ахмедов подчеркнул, что принятое 16 ноября на саммите в Ташкенте историческое решение о присоединении Азербайджана к данному региональному формату открывает новую страницу для сотрудничества.

"Это решение не только имеет серьезное символическое значение, но и формирует новую геополитическую и геоэкономическую реальность, в которой Азербайджан и страны ЦА выступают как единое стратегическое пространство, протянувшееся от Азии до Европы", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что на протяжении нескольких лет Азербайджан и государства Центральной Азии укрепляют взаимодействие в различных региональных форматах, прежде всего в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). С полноправным участием в консультативных встречах это сотрудничество выходит на новый уровень.

Ахмедов также отметил, что в эпоху глобальной неопределенности и смещения мировых экономических центров тяжести Центральная Азия становится регионом, который демонстрирует устойчивость, предсказуемость. Регион превращается в центр международной дипломатии, а растущий интерес ЕС, США и Китая лишь подчеркивает возрастающее значение региона.

По его словам, Азербайджан также занимает выгодную позицию, чтобы внести вклад в эту динамику. "Благодаря нашему географическому расположению на побережье Каспия мы выступаем естественным мостом между Центральной Азией и Европой. Инвестиции в Средний коридор, модернизация Бакинского порта, развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры все теснее связывают регионы. Рост объемов грузоперевозок через Азербайджан примерно на 90% за последние годы показывает, насколько стремительно возрастает значение этого маршрута", - пишет посол.

Посол Ахмедов добавил, что более тесное сотрудничество со странами ЦА, в частности Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, в сфере энергетики, транспорта и цифровизации формирует целостное евразийское транспортное пространство.

"Параллельно мы широко взаимодействуем с Таджикистаном и Кыргызстаном, опираясь на взаимное уважение, прагматизм и инклюзивность", - подытожил он.