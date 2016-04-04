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    Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет в Москве 8 апреля

    В проект повестки дня заседания включены вопросы взаимодействия стран СНГ в различных сферах

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 8 апреля в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в  проект повестки дня заседания включены вопросы взаимодействия стран СНГ в различных сферах.

    Так, главы внешнеполитических ведомств подведут итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2015 год и наметят аналогичный план на 2016 год.

    В повестке дня консультаций 2015 года были вопросы взаимодействия в рамках СНГ, сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, экспертного контроля и нераспространения.

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