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    Заседание СМИД ОЧЭС состоится в Баку 14 декабря

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится 14 декабря в Баку. Как сообщает Report, перед заседанием министров 12-13 декабря в Баку состоится заседание Комитета старших должностных лиц. 

    Также на начало декабря запланировано проведение в Баку  заседания министров информации и коммуникационных технологий. 

    Напомним, Азербайджан  принял председательство в ОЧЭС в июне этого года. 

    ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

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