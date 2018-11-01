Заседание СМИД ОЧЭС состоится в Баку 14 декабря

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится 14 декабря в Баку. Как сообщает Report, перед заседанием министров 12-13 декабря в Баку состоится заседание Комитета старших должностных лиц.

Также на начало декабря запланировано проведение в Баку заседания министров информации и коммуникационных технологий.

Напомним, Азербайджан принял председательство в ОЧЭС в июне этого года.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.