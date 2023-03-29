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Заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку

Заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку Очередное заседание межправительственной комиссии "Израиль - Азербайджан" состоится 19 апреля
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 11:42
Заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку

Очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль состоится 19 апреля в Баку.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня по итогам встречи с израильским коллегой Эли Коэном.

Д. Байрамов также отметил, что с нетерпением ожидает встречи с Коэном в Баку.

"С нетерпением жду встречи в Баку в следующем месяце", - сказал глава МИД Азербайджана.

По словам Дж. Байрамова, две страны стремятся к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в экономике, которое имеет большой потенциал.

Экономические отношения идут по нарастающей, в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырос на 85 процентов по сравнению с предыдущим годом, отметил он.

По словам главы МИД Азербайджана, в нашей стране работают 114 израильских компаний.

Байрамов добавил, что Азербайджан приветствует открытие израильскими компаниями своего бизнеса в стране, отметив льготные условия, предлагаемые промышленными кластерами и экономическими зонами.

"Азербайджан стремится повысить эффективность сельскохозяйственного производства и управления водными ресурсами. Еще одним направлением сотрудничества с Израилем может стать развитие инноваций в сельском хозяйстве", - отметил глава МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Israel intergovernmental commission meeting to be held on April 19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyasının iclasının keçiriləcəyi tarix məlum olub

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