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    Заседание комиссии по правовому статусу Каспия состоится в конце января в Баку

    Также будет обсуждаться подготовка к саммиту 2017 года

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Заседание комиссии по правовому статусу Каспия состоится в конце января в Баку.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    По его словам, это заседание носит подготовительный характер перед встречей на уровне министров. "В то же время будут обсуждаться несогласованные вопросы по проекту конвенции. Также состоится обсуждение подготовительных работ к саммиту 2017 года".

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