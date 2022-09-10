Зарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту

Международные путешественники побывали на старинном Худаверинском мосту в Джабраильском районе, а также посетили разрушенное армянами село Тира, возле которого находится этот исторический памятник.

Международные путешественники побывали на старинном Худаверинском мосту в Джабраильском районе, а также посетили разрушенное армянами село Тира, возле которого находится этот исторический памятник.

Как передает корреспондент Report, гостей информировали об истории Худаферинского моста, сообщили, что до осени 2020 года Джабраильский район находился под армянской оккупацией.

8 сентября около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они путешествуют по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джабраил. Поездка имеет исключительную значимость с точки зрения популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "black tourism".

Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.