О нас

Зарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту

Зарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту Международные путешественники побывали на старинном Худаверинском мосту в Джабраильском районе, а также посетили разрушенное армянами село Тира, возле которого находится этот исторический памятник.
Внешняя политика
10 сентября 2022 г. 11:53
Зарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту

Международные путешественники побывали на старинном Худаверинском мосту в Джабраильском районе, а также посетили разрушенное армянами село Тира, возле которого находится этот исторический памятник.

Как передает корреспондент Report, гостей информировали об истории Худаферинского моста, сообщили, что до осени 2020 года Джабраильский район находился под армянской оккупацией.

8 сентября около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они путешествуют по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джабраил. Поездка имеет исключительную значимость с точки зрения популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "black tourism".

Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоInternational travelers visit Khudafarin bridge
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq sayahətçilər Xudafərin körpüsünü ziyarət edib

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi