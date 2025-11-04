Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение, поскольку сопровождается позитивными результатами на пути к прочному миру в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в поздравительном письме Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

"Этот исторический момент вселяет новые надежды на построение будущего, которое будет ознаменовано стабильностью, сотрудничеством и процветанием для всех", - подчеркнул президент Пакистана.