    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 17:13
    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение, поскольку сопровождается позитивными результатами на пути к прочному миру в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в поздравительном письме Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    "Этот исторический момент вселяет новые надежды на построение будущего, которое будет ознаменовано стабильностью, сотрудничеством и процветанием для всех", - подчеркнул президент Пакистана.

    Ильхам Алиев Асиф Али Зардари Пакистан Азербайджан
    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

