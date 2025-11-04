İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 17:02
    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Bu il Qələbə Gününün qeyd olunması Ermənistanla münasibətlərdə əhəmiyyətli inkişafdan sonra regionda davamlı sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviq edilməsi ilə üst-üstə düşdüyündən xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd edib.

    "Bu tarixi məqam hamı üçün sabitlik, əməkdaşlıq və firavanlıqla təmin olunacaq gələcəyin qurulması üçün yeni ümidlər doğurur", - deyə Pakistan Prezidenti vurğulayıb.

    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

