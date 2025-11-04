Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır
Xarici siyasət
- 04 noyabr, 2025
- 17:02
Bu il Qələbə Gününün qeyd olunması Ermənistanla münasibətlərdə əhəmiyyətli inkişafdan sonra regionda davamlı sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviq edilməsi ilə üst-üstə düşdüyündən xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd edib.
"Bu tarixi məqam hamı üçün sabitlik, əməkdaşlıq və firavanlıqla təmin olunacaq gələcəyin qurulması üçün yeni ümidlər doğurur", - deyə Pakistan Prezidenti vurğulayıb.
Son xəbərlər
17:27
Naxçıvanda dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsi bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi istifadə ediləcəkDigər
17:21
Ermənistan Qazaxıstan və Rusiyadan dəmir yolu ilə buğda idxalına başlaya bilərRegion
17:19
İlham Əliyevin çıxışı texnoloji inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən proqram sənədidir - RƏYDaxili siyasət
17:18
Foto
Cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı regionu çempionatı keçirilibFərdi
17:16
ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
17:14
"Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
17:12
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblərXarici siyasət
17:07
Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"Futbol
17:05