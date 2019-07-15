Заместитель премьер-министра Азербайджана представил второй доклад в ООН

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20% территорий Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, и армянская сторона игнорирует принятые ООН 4 резолюции, что препятствует успешному достижению поставленных задач, связанных с Целями устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию А.Ахмедов представил второй добровольный национальный доклад.

А.Ахмедов отметил, что международная общественность должна направить свои усилия для разрешения конфликтов и восстановления мира, поскольку "без мира нет развития".

По его словам, несмотря на неразрешенность карабахского конфликта, Азербайджан все же смог реализовать ряда мер в рамках Целей устойчивого развития, в частности в сфере образования, социального обеспечения, здравоохранения, обеспечения занятости населения, особенно беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, по словам Ахмедова, осуществлены реформы по экономическому развитию Азербайджана, поддержке малого и среднего бизнеса, улучшения госуслуг, улучшению экологической ситуации в стране. К 2025 году планируется предпринять дополнительные меры в сфере социально-экономического развития, образования и т.д.

Напомним, что только 14 стран мира смогут представить ООН второй доклад.