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Зампредседателя парламента Ирана прибыл в Азербайджан

Зампредседателя парламента Ирана прибыл в Азербайджан Делегация во главе с заместителем председателя парламента Ирана Али Никзадом 16 мая прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 12:06
Зампредседателя парламента Ирана прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с заместителем председателя парламента Ирана Али Никзадом 16 мая прибыла в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Report, в ходе визита вице-спикер парламента Ирана встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым. На встрече будут обсуждены перспективы развития взаимных связей.

Затем Али Никзад и делегация отправится из Нахчывана в Баку для участия в 3-й сессии Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе 2-дневного визита в Азербайджан вице-спикер иранского парламента проведет также ряд двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Vice-speaker of Iranian Parliament visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran parlamentinin sədr müavini Azərbaycana gəlib

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