В Каспийском море вода на некоторых участках отступила от прежней береговой линии на 800 метров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного кадастра и реестра недвижимости при Государственной службе по имущественным вопросам Фарид Джафаров на брифинге, посвященном совершенствованию управления прибрежными территориями Каспия.

По его словам, несмотря на отступление воды, эти территории сохраняют прежний правовой статус и относятся к акватории моря.

"Это достаточно большая территория, однако согласно действующему законодательству эти земли относятся к акватории моря и сохраняют свой правовой статус", – отметил Джафаров.

Он напомнил, что береговая линия Каспия определена постановлением Кабинета министров от 24 августа 2016 года. Прибрежные защитные полосы шириной 20 и 50 метров находятся в исключительной государственной собственности.

Джафаров также сообщил о планах по зонированию прибрежных территорий и созданию цифровой карты.

"После завершения зонирования каждый гражданин сможет увидеть на цифровой карте, какие территории входят в систему управления побережьем", – сказал он.

По словам Джафарова, новая система не будет распространяться на существующие и планируемые населенные территории, Бакинский бульвар, Площадь государственного флага, Sea Breeze, порты и промышленные парки.