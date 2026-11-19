Определенные процессы по решению вопроса конфликта в Украине уже происходят.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с лидерами КНР и РФ, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на саммите АТЭС.

"Сегодня у нас с президентом Путиным состоялся продолжительный разговор. Мы довольно долго беседовали, и практически все обсуждение было посвящено именно этому вопросу", - сказал Трамп.

По его словам "определенные процессы уже происходят".

"Я считаю, что он (Владимир Путин, - ред.), как и я, хочет завершения этого конфликта. И надеюсь, что другая сторона также заинтересована в его прекращении", - заключил Трамп.

Американский лидер заявил, что диалог по Украине будет продолжаться и дальше.

"Нам троим предстоит обсудить очень многое, и мы уже многое обсудили. Как президенты трех крупнейших стран мира, мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, затрагивающим не только наши народы, но и всю планету", - сказал Трамп.

Он подчеркнул необходимость диалога стран, между которыми возникают различные нерешенные вопросы.

"Слишком часто лидеры прошлого избегали переговоров со странами, с которыми у них существовали разногласия. Мы придерживаемся противоположного подхода. И мы уверены в его правильности", - заключил он.