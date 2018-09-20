Зампредседателя парламента Черногории находится с визитом в Азербайджане

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Черногории во главе с заместителем председателя парламента этой страны Генджи Ниманбегу находится с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Черногории, в ходе визита в Баку заместитель председателя парламента Черногории провел встречу с группой азербайджанских депутатов, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по линии парламентов двух стран.

Отметим, что делегация Черногории также примет участие на мероприятии, посвященном 100-летию Милли Меджлиса 21-го сентября.