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    Зампредседателя парламента Черногории находится с визитом в Азербайджане

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Черногории во главе с заместителем председателя парламента этой страны Генджи Ниманбегу находится с официальным визитом в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Черногории, в ходе визита в Баку заместитель председателя парламента Черногории провел встречу с группой азербайджанских депутатов, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по линии парламентов двух стран.

    Отметим, что делегация Черногории также примет участие на мероприятии, посвященном 100-летию Милли Меджлиса  21-го сентября. 

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